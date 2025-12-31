تظاهرات إيران تمتد لـ10 جامعات.. والموساد يعلن دعمه العلني

اتسعت رقعة التظاهرات في إيران، الثلاثاء، لتشمل طلابًا في 10 جامعات على الأقل، احتجاجًا على غلاء المعيشة وتدهور الوضع الاقتصادي، وسط نداء غير مسبوق من جهاز الموساد الإسرائيلي للمتظاهرين بدعم حراكهم من الداخل.