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ملك المغرب يتبرع بالدم لصالح مصابي الزلزال في مستشفى مراكش

قارب عدد الضحايا 3 آلاف قتيل في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين
العاهل المغربي يتبرع بالدم
العاهل المغربي يتبرع بالدم

وصل الملك محمد السادس أمس الثلاثاء إلى المستشفى الجامعي في مراكش لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى أنه تبرع بالدم لصالح الضحايا.

العاهل المغربي يعانق أحد المصابين
العاهل المغربي يعانق أحد المصابين

وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن العاهل المغربي "قام بعد ظهر الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتفقَّد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم". مشيرة إلى أن العاهل المغربي "تبرع بالدم" تضامنًا مع الضحايا.

جانب من عمليات الإنقاذ بالمغرب
جانب من عمليات الإنقاذ بالمغرب

وقارب عدد ضحايا زلزال المغرب 3 آلاف في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين، وفقًا لـ"العربية نت".

المغرب
ملك المغرب
الملك محمد السادس
زلزال المغرب

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