ملك المغرب يتبرع بالدم لصالح مصابي الزلزال في مستشفى مراكش

وفي التفاصيل، قالت الوكالة إن العاهل المغربي "قام بعد ظهر الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وتفقَّد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم". مشيرة إلى أن العاهل المغربي "تبرع بالدم" تضامنًا مع الضحايا.