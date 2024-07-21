انتخابات تاريخية.. "ترامب" و"بايدن" على خطى "كليفلاند" 1893م و"نيكسون" 1974م

وفاز كليفلاند في التصويت الشعبي في ثلاثة انتخابات رئاسية، وكان الرئيس الأول وحتى الآن الوحيد في التاريخ الأمريكي الذي تولى المنصب لفترتين غير متتاليتين، وهذا ما سيحدث مع الرئيس ترامب في حال فوزه في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض.