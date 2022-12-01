هل يُعزل الرئيس بسبب فضيحة السرقة؟ ..الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يعقد محادثات عاجلة

يعقد حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، اليوم (الخميس)، محادثات عاجلة وسط تصاعد الضغوط، التي يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس سيريل رامابوزا على خلفية سرقة في أحد ممتلكاته، يُتهم بعدم الإبلاغ عنها.
وتوصلت لجنة مستقلة شكلها البرلمان للتحقيق في فضيحة السرقة في مزرعة "رامابوزا" في 2020، إلى أن "الرئيس قد يكون ارتكب "انتهاكات خطيرة" للدستور وقوانين مكافحة الفساد، وفقاً لـ"فرانس برس".
ووجدت اللجنة ما يكفي من العناصر لإجراء نقاش برلماني حول احتمال عزله، وهو ما يسدد ضربة قاسية لمساعيه الفوز بولاية جديدة على رأس الحزب الحاكم خلال مؤتمر حاسم له بعد أسبوعين.
وسيناقش المشرعون تقرير اللجنة المعينة من البرلمان، في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي ويتخذون قرارا بغالبية بسيطة من الأصوات، بشأن مسألة عزله، وقد يؤدي ذلك إلى تصويت لإقالته، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
تولى "رامابوزا" رئاسة أكبر اقتصاد في إفريقيا في 2018، بعد وعود بالقضاء على الفساد في البلاد، وقد يصبح ثالث زعيم لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يقال منذ تولي الحزب السلطة بعد نهاية الفصل العنصري في 1994.