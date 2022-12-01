هل يُعزل الرئيس بسبب فضيحة السرقة؟ ..الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يعقد محادثات عاجلة

وسيناقش المشرعون تقرير اللجنة المعينة من البرلمان، في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الحالي ويتخذون قرارا بغالبية بسيطة من الأصوات، بشأن مسألة عزله، وقد يؤدي ذلك إلى تصويت لإقالته، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.