مدعي عام "الجنائية الدولية" يحثّ المحكمة على إصدار قراراتها حول اعتقال "نتنياهو وغالانت"

وجاءت المذكرة التي قدمها خان، وفق "روسيا اليوم"، ردًّا على الحجج القانونية التي قدمتها العشرات من الدول والأكاديميين وجماعات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان، والتي إما رفضت أو دعمت سلطة المحكمة في إصدار أوامر اعتقال في تحقيقها في الحرب في غزة وهجمات السابع من أكتوبر.