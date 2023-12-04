بعد استهداف الحوثي لـ3 سفن.. مسؤول أمريكي سابق: إدارة بايدن تتعامل بضعف مع إيران

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعامل بضعف مع إيران، مضيفاً أن الحوثيين ينفذون الهجمات في البحر الأحمر نيابة عن إيران.
وفي التفاصيل، قال "بولتون" في مقابلة مع قناة العربية: إن إيران تتنصل من دعمها للحوثيين بالهجمات في البحر الأحمر.
وفي سياق متصل، قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الهجوم على ثلاث سفن في البحر الأحمر مطلع هذا الأسبوع يشكل تهديداً للسلام والاستقرار الدوليين.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي إن واشنطن "لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".
واستهدفت جماعة الحوثي سفناً في جنوب البحر الأحمر في هجمات تقول الجماعة إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين وسط الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وأعلن الجيش الأمريكي يوم الأحد أن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة أمريكية تلقت نداء استغاثة وقدمت المساعدة بعد إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من أراض يسيطر عليها الحوثيون.
وقال الحوثيون إنهم هاجموا سفينتين إسرائيليتين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن السفن ليس لها أي صلة بإسرائيل.