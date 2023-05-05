وثيقة: دول غربية ستطلب اجتماعاً لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن السودان

أظهرت وثيقة، اليوم الجمعة، أن مجموعة من الدول تستعد لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأزمة السودانية الأسبوع المقبل.
وبحسب الوثيقة التي نُشرت اليوم الجمعة، فإن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ستطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل.
ووفق وكالة "رويترز" فإن دبلوماسيين أكدوا أنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقاً لقواعد المجلس.
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان حول العالم، ورغم أنه لا يملك صلاحيات ملزمة قانوناً، فإن مناقشاته يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات تعزز الأدلة في المحاكم الوطنية والدولية.
وفي الأسبوع الماضي، كتبت مجموعة تضم أكثر من 90 منظمة غير حكومية، خطاباً مفتوحاً تدعو فيه إلى الجلسة الخاصة. ولم يتحدد بعد ما إذا كان الأعضاء سيطلبون فتح تحقيق رسمي في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، والتي تشمل قتل مئات المدنيين ومهاجمة المستشفيات.