إيرلندا وإسبانيا تتحركان ضد اتفاقية الشراكة "الأوروبية- الإسرائيلية"

وكتب رئيس الوزراء الإيرلندي فارادكار ونظيره الإسباني سانشيز في رسالتهما: "على خلفية خطر وقوع كارثة إنسانية أكبر يشكلها التهديد الوشيك للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وبالنظر إلى ما حدث، ولا يزال يحدث في غزة منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك القلق الواسع النطاق بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان من قبل "إسرائيل"، نطلب من المفوضية إجراء مراجعة عاجلة لما إذا كانت "إسرائيل" تمتثل لالتزاماتها، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، والتي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرًا أساسيًا في العلاقة".