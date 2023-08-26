بعد خطوة الدنمارك.. "السويد": لا خطط لحظر حرق الكتب الدينية

وقال كريسترسون؛ إن "كل دولة تتعرّض لتهديدات حادّة تختار طريقتها الخاصة في التعامل معها. أكن احتراماً كبيراً لما تفعله الدنمارك الآن، لكن القيام بالشيء نفسه تماماً، كما هو الحال في الدنمارك، سيتطلب على الأرجح تعديلات دستورية، لذلك بالنسبة للسويد، فإن هذا ليس هو أفضل طريق".