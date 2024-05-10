بعد اعتداءات المستعمرين المتكررة.. "الأونروا" تغلق مقرها بالقدس

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إغلاق مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، بسبب تعرُّضه لاعتداءاتٍ من المستعمرين، كان آخرها إشعال النار في محيطه مساء أمس.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني؛ إنه "تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كان عدد من المستعمرين قد أضرموا النيران عمداً في محيط مقر الوكالة مساء أمس، وقد تمكنت طواقم "الأونروا" الموجودة في المقر من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني، فيما لم تقم قوات الاحتلال التي وُجدت في المكان من منع المستعمرين من إشعال النيران.
وقالت الوكالة، في بيان لها، إن الحريق تسبّب في أضرارٍ واسعة في المناطق الخارجية، مشيرة إلى أن المقر يضم محطة للوقود وعدداً من المركبات التابعة للوكالة.
وأضافت، أن المدير بمساعدة موظفين آخرين اضطروا إلى إخماد الحريق بأنفسهم.
ولفتت إلى أن مجموعات مسلحة من المستعمرين شُوهدت خارج مقر الوكالة، وكانت تهتف بـ"حرق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن حياة موظفي الأمم المتحدة كانت "في خطرٍ جدي".
وأردفت: "نظراً لهذا الحادث الفظيع الثاني في أقل من أسبوع، قرّرنا إغلاق المقر حتى تتم استعادة الأمن بشكلٍ مناسب".
وبيّنت أنه خلال الأسبوع الماضي رشق مستعمرون الحجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المقر، وخلال الأشهر الماضية، تعرَّض موظفو الأمم المتحدة بانتظامٍ للترهيب، وتعرَّض المقر للتخريب بشكلٍ خطير، فيما هدّد مستعمرون، مرات عدة، الموظفين بالسلاح.
وأكّدت "الأونروا"، أن من مسؤولية إسرائيل، كقوة احتلال، أن تضمن حماية الموظفين والمرافق التابعة للأمم المتحدة في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي.
يُشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرّض له مقر "الأونروا" بالقدس في أقل من أسبوع، حيث هاجم عددٌ من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، أول أمس الأربعاء، المقر وحاولوا اقتحامه، ووصفت "الأونروا" ما جرى، بأنه "ترهيبٌ وتخريبٌ.