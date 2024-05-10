بعد اعتداءات المستعمرين المتكررة.. "الأونروا" تغلق مقرها بالقدس

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، كان عدد من المستعمرين قد أضرموا النيران عمداً في محيط مقر الوكالة مساء أمس، وقد تمكنت طواقم "الأونروا" الموجودة في المقر من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني، فيما لم تقم قوات الاحتلال التي وُجدت في المكان من منع المستعمرين من إشعال النيران.