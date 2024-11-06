رئيسة بطولة قتال وممثل كوميدي ولم ينسَ "ماسك".. ترامب: هؤلاء الستة دعموني للفوز

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من على منصة مركز مؤتمرات بالم بيتش بولاية فلوريدا، الأربعاء، فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وذكر ترامب قائمة بالشخصيات الرئيسية الداعمة له في خطاب النصر، وفي مقدمتهم: دانا وايت رئيس بطولة القتال النهائي المعروفة بـ"يو إف سي"، وهو مؤيد لترامب منذ فترة طويلة وساعد في دعمه أمام مشجعي الرياضة والجمهور الأصغر سنًّا.
وأشار "ترامب" إلى مذيعي قناة نيلك بويز الأمريكية الكندية، الذين يتمتعون بشعبية بين الشباب، وقد أجروا مقابلات متكررة مع ترامب؛ مما وسّع نطاق وصوله إلى الناخبين الأصغر سنًّا.
كما تَحدث "ترامب" عن الممثل الكوميدي ثيو فون، الذي ظهر عدة مرات في بودكاست مع ترامب ودعمه أمام جمهور واسع.
ووفق "سكاي نيوز عربية"، لفت كذلك إلى المذيع جو روجان، الذي وصلت محادثاته مع ترامب إلى الملايين، وخاصة المستمعين الذكور.
ولم ينسَ "ترامب" الإشادة بإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا؛ حيث لفت دعمُ ماسك انتباه مجتمعات التكنولوجيا والأعمال؛ مما عزز جاذبية ترامب بين الناخبين المهتمين بالابتكار.
كما أشار "ترامب" إلى لاعب الغولف المحترف برايسون ديشامبو الذي دعمه أمام الجمهور الرياضي.
وتُسَلط هذه الأسماء الضوء على مزيج من الشخصيات في مجال الترفيه والرياضة والتكنولوجيا التي ساعدت في توسيع جاذبية ترامب.
وقال ترامب في خطاب النصر: "حققنا الفوز في الولايات المتأرجحة، صنعنا التاريخ الليلة وهذا نصر سياسي، سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة".
وهنّأ مجموعةٌ من الرؤساء والقادة حول العالم، ترامب، الأربعاء، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة ليكون الرئيس الـ47.