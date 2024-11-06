رئيسة بطولة قتال وممثل كوميدي ولم ينسَ "ماسك".. ترامب: هؤلاء الستة دعموني للفوز

وأشار "ترامب" إلى مذيعي قناة نيلك بويز الأمريكية الكندية، الذين يتمتعون بشعبية بين الشباب، وقد أجروا مقابلات متكررة مع ترامب؛ مما وسّع نطاق وصوله إلى الناخبين الأصغر سنًّا.