تصاعد التوترات: إسرائيل تنهي ضرباتها الجوية ضد أهداف إيرانية وسط انفجارات في طهران

أفادت تقارير إعلامية بأن إسرائيل أنهت سلسلة من الضربات الجوية الدقيقة التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران، بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري ومرافق لإنتاج الصواريخ. جاء هذا الهجوم بعد تصاعد التوترات بين الجانبين، حيث أكدت مصادر إسرائيلية أن الضربات جاءت ردًا على هجوم صاروخي باليستي استهدف إسرائيل في وقت سابق.

في المقابل، شهدت العاصمة الإيرانية طهران ومدينة كرج المجاورة سلسلة انفجارات غامضة. التلفزيون الرسمي الإيراني ذكر أن أسباب الانفجارات لا تزال غير واضحة حتى الآن، بينما أكدت وكالة مهر أن مصفاة طهران للنفط لم تشهد أي انفجارات أو حرائق.

وفي تطور متزامن، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن أنظمة الدفاع الجوي أطلقت النار ردًا على ما يبدو أنه هجوم جوي، بينما ذكرت وكالة سانا السورية أن الدفاعات الجوية في دمشق تصدت لهجمات معادية، مما يشير إلى اتساع نطاق التوترات في المنطقة.

رغم استمرار الغارات الجوية لفترة وجيزة، أكدت قوات الدفاع الإسرائيلية عدم تسجيل أي إنذارات إضافية على الجبهة الداخلية. من جهة أخرى، أعلنت وكالة مهر أن حركة الملاحة الجوية في مطارات طهران لم تتأثر بالأحداث الأخيرة وتستمر بشكل طبيعي.

لا تزال المنطقة في حالة ترقب لردود فعل إيرانية محتملة، وسط مخاوف من تصاعد إضافي في الصراع وتداعياته على الأمن الإقليمي.