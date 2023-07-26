عشرات المصابين.. حريق ضخم يلتهم مركزًا تجاريًّا في مرسى مطروح المصرية

وتفصيلاً، سادت حالة من الفزع في شارع الإسكندرية بينما تنتشر النيران سريعًا بين المحال، وتلتهم طوابق المول، قبل ‏توافُد سيارات الإطفاء والإسعاف على المنطقة للسيطرة على الحريق، مع محاولة الأهالي المساعدة لإنقاذ ‏العالقين بالمكان.‏