العالم
المستشار الألماني: قمة العشرين بالهند لا تزال مهمة رغم غياب روسيا والصين
طالب الدول الاستعمارية السابقة بتحمل المسؤولية التنموية
أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (الخميس) أن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.
وقال "شولتس": "إن مجموعة العشرين لا تزال عليها تقديم مساهمة مهمة والتزام كبير يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وطالب البلدان التي لها تاريخ استعماري بتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة.
وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه "الشراكات العادلة".