المستشار الألماني: قمة العشرين بالهند لا تزال مهمة رغم غياب روسيا والصين

وقال "شولتس": "إن مجموعة العشرين لا تزال عليها تقديم مساهمة مهمة والتزام كبير يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا"، وفقاً لـ"فرانس برس".