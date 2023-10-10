بانكوك.. مقتل 18 تايلانديًّا وإصابة 8 في أحداث إسرائيل

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم الثلاثاء: إن 18 مواطنًا تايلانديًّا قُتلوا في الاضطرابات التي تشهدها إسرائيل حاليًا؛ وفقًا لأحدث الأرقام المتاحة.