"ستولتنبرغ": "الناتو" وشركاؤه قدموا 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا

ورحّب بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنه أشار إلى أن هذا لا يغير من حقيقة أن الصين لم تشجب حتى الآن الغزو الروسي لأوكرانيا.