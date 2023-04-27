"ستولتنبرغ": "الناتو" وشركاؤه قدموا 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم (الخميس)، أن دول "الناتو" وشركاؤهم قدّموا 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022.
وقال "ستولتنبرغ" في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل: "أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98 في المائة من المعدات الموعودة لتجهيز 9 ألوية مدرعة جديدة" وفقاً لـ"فرانس برس".
ورحّب بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أنه أشار إلى أن هذا لا يغير من حقيقة أن الصين لم تشجب حتى الآن الغزو الروسي لأوكرانيا.