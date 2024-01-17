الاتحاد الإفريقي يشكل لجنة ثلاثية لتسوية الصراع في السودان

وذكرت المفوضية في بيان أن أعضاء اللجنة، الذين سيعيّنون بأثر فوري، سيعملون مع جميع الأطراف المعنية بأزمة السودان من أجل ضمان وجود عملية شاملة لاستعادة السلام والاستقرار في البلاد، وفقاً لـ"فرانس برس".