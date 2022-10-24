لا تقارن بـ"النووية".. ما "القنبلة القذرة" التي اتهمت روسيا أوكرانيا بتصنيعها؟

تعدّ "القنبلة القذرة" سلاحاً تقليدياً، وهو عبارة عن مزيج من المواد المتفجرة المزوّدة بمواد مشعّة تنتشر في الهواء بعد التفجير، ما يجعل منها خطراً على المدنيين، لكن لا ينتج عن تفجيرها انشطار نووي أو اندماج ولا يتسبّب بدمار هائل على نطاق واسع، وفقاً لـ"فرانس برس".