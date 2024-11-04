ترامب في محاولة العودة إلى البيت الأبيض.. أربعة سبقوه وواحد فقط نجح

"ترامب" الساعي إلى اقتناص ولايته الرئاسية الثانية ليس أول رئيس يحاول الفوز بالانتخابات بعد خسارتها في جولة سابقة، إذ سبقه إلى ذلك 4 رؤساء، ولكن لم ينجح منهم في ذاك المسعى إلا واحد فقط.. نتعرف عليهم في السطور الآتية.