الرئاسة الفلسطينية: لا سلام دون إنهاء الاحتلال كاملاً من غزة والضفة والقدس الشرقية

وأضاف أبو ردينة في بيان له، اليوم، رداً على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه ينوي السيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة، أن وقف العدوان على غزة أولاً، ووقف هجمات المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية هي الأولويات الوطنية حالياً.