الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بانفصال "أرض الصومال" وتدعو لتحرك دولي عاجل

وأكد المجلس أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من دولة الصومال، وأن أي محاولة للاعتراف بانفصاله تمثل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ومحاولة خطيرة لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر، ما يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات.