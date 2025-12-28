الجامعة العربية تدين اعتراف إسرائيل بانفصال "أرض الصومال" وتدعو لتحرك دولي عاجل

في بيان ختامي حازم، أدان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم "أرض الصومال"، معتبرًا هذا الاعتراف محاولة مرفوضة لتحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية على حساب وحدة وسيادة دولة الصومال.
جاء ذلك خلال الدورة غير العادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المجلس أن إقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من دولة الصومال، وأن أي محاولة للاعتراف بانفصاله تمثل اعتداءً على الأمن القومي العربي، ومحاولة خطيرة لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر، ما يستدعي تحركًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات.
كما شدد المجلس على رفض استخدام أراضي الصومال كمنصة لإنشاء قواعد عسكرية أو تنفيذ مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض المحتلة، مؤكدًا أن أي مساس بوحدة الصومال يُعد عملًا عدائيًا تجاه الدول العربية والأفريقية.
وطالب المجلس الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لوضع خطة عمل مشتركة تمنع تغيير الوضع الجيوسياسي القائم، وتحافظ على استقرار المنطقة.
كما كلف المجلس الأمين العام أحمد أبو الغيط بمخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لاتخاذ موقف حازم من الخطوة الإسرائيلية، وتقديم تقرير مفصل للمجلس في دورته الوزارية المقبلة.