مصر.. سعر الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه

وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.2 جنيهًا للشراء، و24.3 جنيهًا للبيع؛ بينما في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.18 جنيهًا للشراء و24.28 جنيهًا للبيع.