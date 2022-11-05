مصر.. سعر الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 نوفمبر، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري داخل البنوك، بعد رفع البنك الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس لليلة واحدة يوم الخميس الماضي.
وسجل الدولار اليوم داخل البنك المركزي المصري سعر 24.21 جنيهًا للبيع، و24.32 جنيهًا للشراء.
وكان سعر الدولار في مصر قد كسر حاجز الـ24 يوم الأحد الماضي، بعد قرارات البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس وتعويم الجنيه.
وسجل سعر الدولار اليوم السبت في بنك مصر 24.15 جنيهًا للشراء و24.25 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.5 جنيهًا للشراء و24.15 جنيهًا للبيع.
أما في بنك القاهرة، فقد سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.5 جنيهًا للشراء و24.15 جنيهًا للبيع؛ بينما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 24.2 جنيهًا للشراء و24.3 جنيهًا للبيع.
وفي بنك قناة السويس، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.2 جنيهًا للشراء، و24.3 جنيهًا للبيع؛ بينما في البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.18 جنيهًا للشراء و24.28 جنيهًا للبيع.