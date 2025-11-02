الشرطة البريطانية: هجوم القطار جماعي لكنه غير إرهابي

وأوضحت شرطة النقل البريطانية أن عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم تسعة في حالة حرجة، فيما اعتُقل رجلان بريطانيان، أحدهما يبلغ من العمر 32 عاماً والآخر 35 عاماً من أصول كاريبية، بتهمة الشروع في القتل.