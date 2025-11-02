الشرطة البريطانية: هجوم القطار جماعي لكنه غير إرهابي

أكدت الشرطة البريطانية أن حادثة الطعن الجماعي التي وقعت الأحد على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون بمقاطعة كامبريدجشير ليست عملاً إرهابياً، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الدوافع.
وأوضحت شرطة النقل البريطانية أن عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم تسعة في حالة حرجة، فيما اعتُقل رجلان بريطانيان، أحدهما يبلغ من العمر 32 عاماً والآخر 35 عاماً من أصول كاريبية، بتهمة الشروع في القتل.
وأضافت الشرطة أن حالة الطوارئ أُعلنت فور وقوع الحادث، وتم تفعيل الكلمة السرية الوطنية “بلاتو” التي تُستخدم في حال الهجمات الإرهابية الشاملة، قبل أن تُلغى لاحقاً بعد التأكد من أن الحادث لا يحمل طابعاً إرهابياً.
وشددت السلطات على أنها ستعزز الإجراءات الأمنية في جميع محطات القطارات بالمملكة المتحدة، مؤكدة استمرار دعم وحدات مكافحة الإرهاب للتحقيق الجاري، لضمان عدم وجود دوافع خفية وراء الهجوم.