ضرب وجلد وتهديد حياة.. "أطباء بلا حدود" تحت الاعتداء والسرقة بالخرطوم!

وتم اعتراض الفريق، حسب بيان المنظمة، على بعد 700 متر من المستشفى وهو أحد مستشفيين عاملين فقط في جنوب الخرطوم بدعم من المنظمة غير الحكومية، وحذرت أطباء بلا حدود من أنه نتيجة هذا الاعتداء، "قد لا يستمر وجودنا في المستشفى التركي"، وفق "العربية.نت"