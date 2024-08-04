مجدداً.. بريطانيا تدعو رعاياها بمغادرة لبنان فوراً قبل إغلاق الطرق والأجواء

وفي وقت سابق أمس السبت حثت الحكومة البريطانية مواطنيها في لبنان، على مغادرة البلاد على الفور، وسط تصاعد التوتر وسيادة حالة الترقب ومخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط.