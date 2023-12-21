وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الخميس) من القاهرة إلى وقف إطلاق نار مستدام في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، في اليوم الثاني لجولته في المنطقة.