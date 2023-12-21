وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

دعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم (الخميس) من القاهرة إلى وقف إطلاق نار مستدام في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، في اليوم الثاني لجولته في المنطقة.
وقال "كاميرون" في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري: "ينبغي بذل أقصى الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة حيث يعيش السكان وضعاً بائساً، وهذا النزاع يجب أن يتوقف"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام، ويجب أن لا تكون حماس قادرة على تهديد إسرائيل".
والتقى وزير الخارجية البريطاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يزور مصر غداة لقائه في الأردن الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي.