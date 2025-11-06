"بلومبرغ": أوروبا وبريطانيا تواجهان خطر الانهيار الاقتصادي

حذّر الكاتب ماكس هاستينغز في مقال نشرته وكالة بلومبرغ من أن أوروبا وبريطانيا تقتربان من “حافة الانهيار الاقتصادي”، بسبب الاعتماد المفرط على الضرائب لتمويل الإنفاق الاجتماعي.
وأشار إلى أن بريطانيا تواجه فجوة مالية خانقة قد تدفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة على الدخل والثروة.
كما نقل عن مسؤولين ألمان تأكيدهم أن نظام الإنفاق الاجتماعي في ألمانيا “لم يعد مستدامًا”، بينما تشهد فرنسا اضطرابات بسبب إصلاحات التقاعد.
وخلص التقرير إلى أن السياسات الأوروبية الحالية تعكس “عجزًا هيكليًا متناميًا” يهدد استقرار القارة خلال العقد المقبل.