تهديدات خطيرة والسر في "ماسك".. كيف هزم "ترامب" عرّاف الانتخابات الأمريكية؟!

وتابع: "كل ما فعلته هو ممارسة حرية التعبير ومع ذلك ها أنا ذا، عُرضة لكل هذه الكراهية، ومحاولات خرق أمن عائلتي، وهذا يتفق مع ما سمعناه من دونالد ترامب، الذي يستحضر العنف باستمرار باعتباره شرعيًا، بالإضافة إلى نزع الصفة الإنسانية عن أولئك الذين لا يتفق معهم باعتبارهم حثالة، لم نشهد شيئًا كهذا من قبل في أمريكا".