أرقامٌ صادمة في يوم المرأة العالمي: 63 امرأة يُقتلن كل يوم.. الحربُ على غزة حربٌ على النساء أيضاً

• تفيد 4 من كل 5 نساء (84 بالمائة) في غزة، بأن أحد أفراد أسرهن على الأقل اضطر إلى إلغاء وجبات خلال الأسبوع الماضي. وفي 95% من هذه الحالات، لا تتناول الأمهات الطعام، ويتخطين وجبة واحدة على الأقل لإطعام أطفالهن. وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن جميع سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة سيواجهون مستويات حادّة من انعدام الأمن الغذائي في غضون أسابيع، وهو أعلى مستوى تمّ تسجيله على الإطلاق.