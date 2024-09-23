مجزرة في جنوب لبنان.. 100 قتيل و400 جريح جراء الغارات الإسرائيلية اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 100 شخص وإصابة أكثر من 400 آخرين، بينهم أطفال ونساء ومسعفون؛ إثر سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في جنوب لبنان صباح وظهيرة اليوم.
ووفقًا لتحديث صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، شملت الهجمات الإسرائيلية بلدات وقرى عدة؛ منها جبل الريحان، البرج الشمالي، زبقين، القاسمية، وكفر رمان، ما خلف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية كبيرة.
وفي المقابل وبحسب "سكاي نيوز عربية " زعم الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت مواقع أسلحة تابعة لـ"حزب الله"، مشيرًا إلى أن الحزب يخزن صواريخ ومنصات إطلاق داخل منازل مدنية، ما يُعرض السكان للخطر.