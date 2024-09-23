مجزرة في جنوب لبنان.. 100 قتيل و400 جريح جراء الغارات الإسرائيلية اليوم

ووفقًا لتحديث صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، شملت الهجمات الإسرائيلية بلدات وقرى عدة؛ منها جبل الريحان، البرج الشمالي، زبقين، القاسمية، وكفر رمان، ما خلف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية كبيرة.