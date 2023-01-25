ما المخرج؟.. النائب العام وقاضي انفجار ميناء بيروت كلاهما استدعى الآخر للتحقيق!

في المقابل رفض "البيطار" التنحي، وكذلك الادعاء عليه، وقال: "أنا ما زلت المحقق العدلي، ولن أتنحى عن الملف. أما عويدات فلا صلاحية له للادعاء عليّ، وقراره يجب ألا يُنفذ"، وفقًا لـ"فرانس برس".