مقتل جندي إسرائيلي وإصابة العشرات في انفجار مسيرة لحزب الله جنوب حيفا

ويعد هذا هو ثاني هجوم بمسيرات يستهدف إسرائيل خلال يومين، بعد أن وقع هجوم السبت، خلال عطلة عيد الغفران اليهودي، حيث ضربت طائرة مسيرة دارًا للمسنين في إحدى ضواحي تل أبيب، مما تسبب في أضرار، لكن لم تحدث أي إصابات.