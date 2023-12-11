الثلاثاء.. اجتماع خاص في الأمم المتحدة بشأن غزة

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعًا خاصًّا لمناقشة الوضع في غزة، حسب ما أعلنته المتحدثة باسم رئيس الجمعية، الأحد بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على وقف إطلاق نار إنساني في القطاع بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.