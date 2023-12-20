صفقة تبادُل سجناء بين أمريكا وفنزويلا.. إطلاق سراح حليف مادورو مقابل 10 أمريكيين

توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق، يقضي بالإفراج عن 10 سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أمريكيون اليوم الأربعاء.
وفي التفاصيل، أكد الرئيس جو بايدن في بيان أن الأمريكيين العشرة "عائدون إلى الديار".
وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب المتهم بغسل أموال لصالح مادورو، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتمثل الصفقة أجرأ محاولة للحكومة الأمريكية لتحسين العلاقات مع الدولة الرئيسية المنتجة للنفط، وانتزاع تنازلات من الزعيم الاشتراكي.
ويأتي أكبر إطلاق سراح لسجناء أمريكيين في تاريخ فنزويلا بعد أسابيع من موافقة إدارة بايدن على تعليق بعض العقوبات، بعد التزام مادورو وفصيل معارض بالعمل على توفير ظروف حرة وعادلة للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
ويعد إطلاق سراح أليكس صعب، أحد مساعدي مادورو، الذي تم القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أمريكية بتهمة غسل الأموال في عام 2020، واعتبرته واشنطن منذ فترة طويلة بمنزلة تذكار إجرامي، بمنزلة تنازل كبير للزعيم الفنزويلي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن قرار منحه العفو كان صعبًا، ولكنه ضروري من أجل إعادة الأمريكيين المسجونين إلى وطنهم، وهو هدف إداري أساسي، أدى في السنوات الأخيرة إلى إطلاق سراح المجرمين الذين كان يُنظر إليهم ذات يوم على أنهم قضية لا تقبل النقاش أو التنازلات. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "في بعض الأحيان يعني ذلك أنه يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة".
ويضمن الاتفاق أيضًا إطلاق سراح 10 أمريكيين، كانوا محتجزين في فنزويلا، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة الذين أطلعوا الصحفيين على الصفقة بشرط عدم الكشف عن هويتهم بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض.
وصنفت الحكومة الأمريكية العديد من الأمريكيين رسميًّا على أنهم محتجزون ظلمًا.
وسيؤدي الاتفاق أيضًا إلى تسليم ليونارد جلين فرانسيس، المالك الماليزي لشركة خدمات السفن في جنوب شرق آسيا، الذي يعد الشخصية المركزية في واحدة من كبرى فضائح الرشوة في تاريخ البنتاغون.
وفرَّ فرانسيس، الملقب بـ "فات ليونارد"، من الإقامة الجبرية في سان دييغو في سبتمبر 2022، واعتقلته الشرطة الفنزويلية أثناء محاولته ركوب رحلة في مطار سيمون بوليفار الدولي خارج كاراكاس.
وينظر إلى عملية التبادل أيضًا على أنها تنازل أمريكي كبير لمادورو؛ ما قد يثير على الأرجح غضب المتشددين في المعارضة الفنزويلية الذين انتقدوا البيت الأبيض لوقوفه متفرجًا بينما تفوق زعيم الدولة العضو في منظمة أوبك مرارًا على واشنطن بعد فشل حملة إدارة ترامب للإطاحة به.