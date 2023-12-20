صفقة تبادُل سجناء بين أمريكا وفنزويلا.. إطلاق سراح حليف مادورو مقابل 10 أمريكيين

وقال مسؤولون أمريكيون إن قرار منحه العفو كان صعبًا، ولكنه ضروري من أجل إعادة الأمريكيين المسجونين إلى وطنهم، وهو هدف إداري أساسي، أدى في السنوات الأخيرة إلى إطلاق سراح المجرمين الذين كان يُنظر إليهم ذات يوم على أنهم قضية لا تقبل النقاش أو التنازلات. وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "في بعض الأحيان يعني ذلك أنه يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة".