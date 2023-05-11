الجيش الباكستاني ينتشر في العاصمة لمواجهة المظاهرات العنيفة لأنصار عمران خان

انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، اليوم (الخميس)، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان، على ذمة التحقيق، والذي تسبب في يومين من المظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.