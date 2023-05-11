الجيش الباكستاني ينتشر في العاصمة لمواجهة المظاهرات العنيفة لأنصار عمران خان

انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية، اليوم (الخميس)، بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان، على ذمة التحقيق، والذي تسبب في يومين من المظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.
وأفادت وكالة الاتصالات الباكستانية، بأن وزارة الداخلية أمرت بقطع خدمات الإنترنت، وفرضت قيوداً على الاطلاع على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأمرت الحكومة أيضاً بإغلاق المدارس في كل أنحاء البلاد وإلغاء امتحانات نهاية السنة.
وذكرت شرطة إسلام أباد أن جنود الجيش دخلوا المنطقة الحمراء الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.
وأضافت أن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في حوادث مرتبطة بالتظاهرات.