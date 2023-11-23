"صحة غزة": 4 ساعات مهلة من الاحتلال لإخلاء المستشفى الإندونيسي

وأشار، وفق "روسيا اليوم"، إلى أن عدد سيارات الإسعاف المحدود يمنع إجلاء نحو 200 جريح ما زالوا موجودين في المستشفى خلال هذا الوقت المحدود، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية تضطر لوضع أكثر من سبعة جرحى ومرضى في السيارة الواحدة.