أمريكا.. احتجاجات عارمة تجتاح عدة مدن ضد حملات الترحيل.. مواجهات واعتقالات ونشر الحرس الوطني

في مانهاتن – نيويورك، احتشد آلاف المتظاهرين مساء الثلاثاء، احتجاجًا على سياسات الهجرة. ورغم الطابع السلمي للمسيرة، إلا أن التوتر تصاعد قرب مكتب الهجرة، حيث شهد الموقع تدافعًا واشتباكات محدودة، مع تداول مقاطع فيديو تظهر رشقًا لرجال الأمن بزجاجات مياه.