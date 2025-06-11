أمريكا.. احتجاجات عارمة تجتاح عدة مدن ضد حملات الترحيل.. مواجهات واعتقالات ونشر الحرس الوطني

تواصلت موجة الاحتجاجات في عدة مدن أميركية، رفضًا لحملات التوقيف والترحيل التي تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)، والتي بدأت شرارتها من مدينة لوس أنجلوس يوم الجمعة الماضي، وامتدت سريعًا إلى عشرات المدن الكبرى، وسط تصاعد التوتر والاحتكاكات الأمنية.
في مانهاتن – نيويورك، احتشد آلاف المتظاهرين مساء الثلاثاء، احتجاجًا على سياسات الهجرة. ورغم الطابع السلمي للمسيرة، إلا أن التوتر تصاعد قرب مكتب الهجرة، حيث شهد الموقع تدافعًا واشتباكات محدودة، مع تداول مقاطع فيديو تظهر رشقًا لرجال الأمن بزجاجات مياه.
وشهدت شيكاغو واحدة من أعنف المواجهات، إذ اقتحمت سيارة حشود المتظاهرين وسط حالة من الفوضى، وتسببت في إصابات، بينها راكب دراجة، قبل أن تلوذ بالفرار. ولم تصدر بعد معلومات رسمية عن هوية السائق أو دوافعه.
في ولاية تكساس، امتدت الاحتجاجات إلى مدن مثل أوستن ودالاس وسان أنطونيو. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في تفريق تجمّع وصفته بأنه “غير قانوني”، واعتقلت 13 شخصًا. كما أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت نشر وحدات من الحرس الوطني في بعض المناطق تحسبًا لتصاعد الأحداث.
وفي سان فرانسيسكو، تسببت التظاهرات أمام محكمتين للهجرة في إغلاقهما مؤقتًا، فيما تم تنفيذ عدد من الاعتقالات. وذكرت الشرطة أنها لم تُسجّل أي اعتقالات في محيط المبنى الرئيس.
وامتدت التحركات الاحتجاجية إلى مدن دنفر، سانتا آنا، لاس فيغاس، فيلادلفيا، أتلانتا، سياتل، ميلووكي، بوسطن، وواشنطن العاصمة، حيث تنوعت أشكال الاحتجاج بين المسيرات السلمية ووقوع مواجهات متفرقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي تشكّل أحد أبرز محاور الانقسام السياسي، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية.