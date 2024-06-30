وسط دعوات لانسحابه.. أعضاء بالحزب الديمقراطي يستبعدون استبدال بايدن بمرشح آخر

وقال وارنوك لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة "إن.بي.سي" إن "الأداء السيء في المناظرات أمر وارد... السؤال هو ‘في صف من وقف دونالد ترامب من قبل إلا في صف نفسه أو من هم على شاكلته؟‘ أنا مع جو بايدن، ومهمتنا هي التأكد من فوزه بالسباق بحلول نوفمبر".