استشهاد العشرات من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة استُشهدوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلهم في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استُشهد العديد من الفلسطينيين في عمليات قصف إسرائيلي مكثفة استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد تسبب القصف الإسرائيلي في تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية في المخيم.