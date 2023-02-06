مخاطر جيوسياسية وصعوبات اقتصادية.. "الليرة التركية" تهوي إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في التعاملات المبكرة الاثنين أمام الدولار، مسجلة 18.85؛ إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية؛ فيما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم، وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والإصابات.
وتعرضت عُملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعًا حادًّا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة؛ مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقى على مسار التشديد النقدي لفترة أطول.
وزاد من الضغوط وفق "سكاي نيوز عربية" وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، بعد أن حذّرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.
وتترقب الأسواق تَبِعات الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا، الاثنين، وبلغت قوته 7.8 درجات، وتَسبب حتى الآن في مقتل نحو 300 شخص وإصابة المئات مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.
وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش عوّضت الليرة خسائرها وعادت للتداول عند مستوى مستقر.
وكانت المرة السابقة التي وصلت فيها الليرة التركية لانخفاض قياسي في 26 ديسمبر، عندما هوت إلى 18.844 أمام الدولار. وفقدت العملة نحو 1% من قيمتها منذ بداية العام.