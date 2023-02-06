مخاطر جيوسياسية وصعوبات اقتصادية.. "الليرة التركية" تهوي إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد في التعاملات المبكرة الاثنين أمام الدولار، مسجلة 18.85؛ إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية؛ فيما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم، وأسفر عن عدد كبير من الوفيات والإصابات.