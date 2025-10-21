انفجار صهريج وقود يودي بحياة 30 شخصًا ويصيب 40 آخرين غرب نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 30 شخصًا مصرعهم وأُصيب نحو 40 آخرين بحروق متفاوتة، جراء انفجار صهريج وقود في ولاية النيجر غرب نيجيريا، بحسب ما أفادت به صحيفة "ذي نايشن" النيجيرية نقلًا عن شهود عيان.
ووفقًا للتقارير، فإن الحادث وقع يوم الثلاثاء عقب تعرض صهريج لحادث مروري، مما أدى إلى تسرب الوقود. ومع اقتراب عدد من السكان المحليين إلى موقع الحادث لجمع الوقود، وقع الانفجار فجأة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وسقوط عدد كبير من الضحايا.
وأكد رئيس المكتب المحلي لنقابة سائقي الصهاريج وقوع الحادث، موضحًا أن ولاية النيجر شهدت نحو 30 حادثًا مشابهًا منذ بداية الشهر الجاري، في تكرار مؤسف لحوادث احتراق ناقلات الوقود التي غالبًا ما تشهد خسائر بشرية كبيرة في البلاد.