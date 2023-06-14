تحقيق حادث الحدود يؤكد أن الجندي المصري عرف ما لا يعرفه الجنود الإسرائيليون

وعندما قرر تنفيذ عملية ضد الإسرائيليين، فجر السبت، وجد الطريق مفتوحًا له بشكل لافت، فقد مشى مسافة 5 كيلومترات على الجانب المصري من الحدود، ولم يلاحظ ذلك أحد، مع أن الكاميرات الإسرائيلية تنتشر على طول السياج الحدودي، ثم اجتاز الحدود إلى "إسرائيل" وقتل الجنديين اللذين كانا يحرسان المنطقة التي كان فيها ولم يشعر به أحد، ثم مشى في العمق الإسرائيلي مسافة تبلغ نحو كيلومترين، حتى اقترب من بيوت بلدة يهودية، وهنا أيضًا لم يلاحظه أحد.