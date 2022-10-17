إيران.. حصيلة قتلى سجن "إيفين" تتضاعف إلى 8

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن حصيلة القتلى من جرّاء الحريق والاضطرابات، التي شهدها سجن "إيفين" بطهران السبت الماضي، بلغت ثمانية نزلاء، بعد وفاة أربعة سجناء جدد متأثرين بجروح.