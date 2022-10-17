إيران.. حصيلة قتلى سجن "إيفين" تتضاعف إلى 8

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن حصيلة القتلى من جرّاء الحريق والاضطرابات، التي شهدها سجن "إيفين" بطهران السبت الماضي، بلغت ثمانية نزلاء، بعد وفاة أربعة سجناء جدد متأثرين بجروح.
وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن القتلى الثمانية هم "من المحكوم عليهم بجرائم سرقة".
وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطة القضائية أمس، قد أشارت إلى مقتل أربعة سجناء، بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، وإصابة 61 بجروح.
وشهد السجن الواقع في شمال طهران "اضطرابات" تخللتها مواجهات بين السجناء، وبينهم وبين حرّاس السجن، إضافة إلى اندلاع حريق في أحد أقسامه.