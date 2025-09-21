برسالة مثيرة إلى "ترامب".. "مادورو" يعرض حوارًا مع أمريكا ويندد بـ"الخطة الإمبريالية"

وقال مادورو في رسالته: "سيدي الرئيس، آمل أن نتمكن معًا من دحض الأكاذيب التي لوّثت علاقاتنا، والتي يجب أن تكون تاريخية وسلمية... هذه القضايا وغيرها ستبقى دائمًا مطروحة لحوار مباشر وصريح مع مبعوثكم الخاص ريتشارد جرينيل لتجاوز الضوضاء الإعلامية والأخبار الزائفة". وأكدت الحكومة الفنزويلية أن الرسالة حُملت إلى وسيط في السادس من سبتمبر، أي بعد أربعة أيام من الضربة الأمريكية.