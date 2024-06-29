نجيب ميقاتي: لبنان في حالة حرب.. والتهديداتُ نوعٌ من الحرب النفسية

وقال "ميقاتي" من مقرّ قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في صور: "التهديدات التي نشهدها هي نوع من الحرب النفسية، والسؤال الذي يتردّد على كل الألسن: هل هناك حرب؟ نعم نحن في حالة حرب وهناك عدد كبير من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمّرة بسبب العدوان الإسرائيلي".