تهديد غير معتاد للأمن الأمريكي.. "بايدن" يمدّد حالة الطوارئ بسبب إثيوبيا!

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الكونجرس إشعاراً بشأن تمديد حالة الطوارئ الوطنية بسبب الأوضاع في إثيوبيا التي كان قد تمّ الإعلان عنها في أمر تنفيذي في 17 سبتمبر عام 2021، إلى بعد السابع عشر من الشهر الجاري.