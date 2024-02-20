الأمير وليام يخرج عن تحفُّظه ويطالب بوقف سريع للمعارك بين إسرائيل وحماس

ومنذ بدء الحرب تزايَدَ عدد الأعمال المعادية للسامية والمناهضة للمسلمين على الأراضي البريطانية، فيما عمدت الحكومة إلى المحافظة حتى الآن على إطلاق دعوات من أجل "هُدَن إنسانية"، أو السعي إلى "وقف إطلاق نار دائم"، بدلاً من وقف فوري للقتال، لكنها شددت اللهجة في وقت تهدد فيه إسرائيل بإطلاق هجوم واسع على رفح في جنوب قطاع غزة إلى حيث نزح نحو 1.5 مليون شخص.