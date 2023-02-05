"يواجه أزمة مشروعية".. مرشح رئاسي سابق يدعو إلى تغيير جذري للنظام في إيران

وقال "موسوي" الموضوع قد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاماً: "إن إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقع إلكتروني عائد له وتداولتها وسائل إعلام محلية، وفقاً لـ"فرانس برس".