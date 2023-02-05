"يواجه أزمة مشروعية".. مرشح رئاسي سابق يدعو إلى تغيير جذري للنظام في إيران
دعا مير حسين موسوي أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، اليوم (الأحد)، إلى "تغيير جذري في النظام الإيراني الذي بات يواجه أزمة مشروعية" في ظل الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني قبل أشهر.
وقال "موسوي" الموضوع قد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاماً: "إن إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقع إلكتروني عائد له وتداولتها وسائل إعلام محلية، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفت إلى أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل أزمات متداخلة، اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية.
وطالب "موسوي"، الذي تولى رئاسة الوزراء في الجمهورية الإسلامية بين 1981 و1989، بإجراء استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة إلى صياغة دستور جديد للبلاد، نظرا إلى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي غير مستدامة.
وترشح "موسوي" (80 عامًا) للانتخابات الرئاسية عام 2009، التي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.