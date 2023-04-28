احتلال للمستشفيات والجثث تتكاثر.. انهيار وشيك للنظام الصحي في السودان!

كما أوضحت أن هناك نقصًا حادًّا في الأدوات الطبية، وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، مع عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، "واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة ميليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفَي النزاع للمنشآت الصحية".