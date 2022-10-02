قصر باكنغهام يصدر أول صورة رسمية لملك بريطانيا وعائلته

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصورة المنشورة التُقطت عشية جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في 18 سبتمبر الماضي، لدى تنظيم الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين المدعوين من الخارج للمشاركة في الجنازة.